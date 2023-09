Prefeitura de Jequié e CEPLAC realizam II Encontro de Produtores de Cacau de Alta Produtividade no povoado da Fazenda Velha

Para ampliar os conhecimentos dos produtores rurais sobre o setor cacaueiro, com o intuito de propiciar aperfeiçoamento técnico à produção do fruto, a Prefeitura de Jequié, através da Secretaria de Agricultura, Irrigação e Meio Ambiente, em parceria com a Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira (CEPLAC) e o Banco do Nordeste (BNB), realizou ontem terça-feira, 12, na sede do Distrito de Irrigação da Fazenda Velha, o DIRFAV, no povoado da Fazenda Velha, o II Encontro de Produtores de Cacau de Alta Produtividade. Estiveram presentes, o diretor municipal de Expansão Rural, Murilo Meneses, representando o secretário de Agricultura, Irrigação e Meio Ambiente, José Claudemiro Passos; o engenheiro agrônomo Milton José da Conceição, o técnico agrícola da CEPLAC, Edson Jarade Miranda; e Antônio Lisboa, chefe do escritório regional da CEPLAC; o secretário de Agricultura de Ipiaú, Poliandro Silva; o secretário de Agricultura de Jitaúna, Edvaldo Peixoto; o representante do Banco do Nordeste, Antônio Rodrigues, e o gerente-geral da agência local do BNB, Isnaldo Moitinho Filho; presidente do conselho administrativo do Distrito de Irrigação da Fazenda Velha (DIRFAV), Eliezer Lemos Conceição; a equipe técnica da Secretaria de Agricultura, Irrigação e Meio Ambiente; além de dezenas de produtores de cacau do município

Na oportunidade, o engenheiro agrônomo Milton José abordou sobre modernização da cacauicultura visando a alta produtividade e o gerente-geral do BNB, Isnaldo Moitinho, tratou sobre linhas de crédito para atividade rural. O encontro contou com uma rodada de conversas com a participação dos engenheiros agrônomos Renildo Peixoto e João Manoel e, na parte da tarde, uma visita ao Sítio Santa Rita, de propriedade do produtor rural Nilton Barros Pires, que produz cacau de alta produtividade e introduziu a novidade do cacau fino, produto que possui bastante valor agregado no mercado.

A iniciativa integra o Programa de Desenvolvimento Territorial (Prodeter) do Banco do Nordeste e, de acordo com o secretário de Agricultura, Irrigação e Meio Ambiente, José Claudemiro Passos, a Zona Rural do município de Jequié tem um gigantesco potencial de produção do cacau, cultura que vem sendo estimulada, incentivada e apoiada, para que essa produção se consolide, ampliando novos horizontes. Informações e Foto: SECOM/PMJ

