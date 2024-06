Prefeitura de Jequié e Coobma disponibilizam tarifa zero especial para transporte coletivo durante as noites do Melhor São João da Bahia

Já começou desde o dia 14 de junho mais uma edição do Melhor São João da Bahia, evento promovido pela Prefeitura de Jequié, através da Secretaria de Cultura e Turismo. Com o objetivo de ampliar a acessibilidade e a mobilidade da população ao circuito junino da Praça Rui Barbosa e Praça da Bandeira, principalmente dos que residem nos bairros e localidades mais distantes do Centro, este ano em parceria com a Cooperativa de Transportes e Turismo Borda da Mata (Coobma) será disponibilizado ao público tarifa zero no transporte coletivo.

Iniciando na sexta-feira, 21 e indo até o dia 24, a tarifa gratuita contemplará todas as linhas, das 19h às 01h, com desembarque no Centro de Abastecimento Vicente Grilo, Praça Luiz Viana e Rua Mota Coelho, garantindo aos forrozeiros curtir a festa, sem precisar pagar a passagem para ir e voltar para casa, dentro do horário estipulado. Para o prefeito de Jequié, Zé Cocá, a iniciativa visa, sobretudo, incentivar a participação popular e, portanto, democrática dos festejos juninos para todos os jequieenses, além de auxiliar na mobilidade urbana, contribuindo para a redução do número de veículos nas vias públicas. Informações e Foto: SECOM/PMJ

