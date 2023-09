Prefeitura de Jequié e Coren-BA promovem 1º Encontro dos Socorristas do SAMU da Enfermagem da Região Sudoeste com simulação de acidente

A Prefeitura de Jequié, através da Secretaria de Saúde, e o Conselho Regional de Enfermagem da Bahia (Coren-BA) realizou, nesta segunda e terça-feira, dias 11 e 12, o 1º Encontro dos Socorristas do SAMU da Enfermagem da Região Sudoeste. A ação foi realizada através do programa Capacita Coren-BA, contando com suporte técnico e operacional do SAMU Regional de Jequié, aconteceu no auditório do Centro de Cultura Antônio Carlos Magalhães. Estiveram presentes, o secretário de Saúde, Marlon Pereira; o conselheiro do Coren-Ba, Cristiano Cardoso; o coordenador do encontro, Samuel Araújo, do Coren-Ba; além de cerca de 600 profissionais e estudantes de Enfermagem de toda a região.

A programação contou com palestras sobre temas como “O papel do Técnico de Enfermagem no atendimento pré-hospitalar”, “Regulação Médica” e “O papel da Enfermagem na Central de Regulação”, “Inteligência Emocional a favor do profissional no Atendimento Pré-Hospitalar”, entre outros. O evento teve o objetivo de capacitar os profissionais e garantir ao paciente um atendimento pleno na prestação de socorro até a Unidade de Saúde mais adequada, proporcionando, assim, um melhor serviço pré-hospitalar de urgência, tanto em casos de traumas quanto em situações clínicas.

O destaque do encontro ficou por conta do simulado de acidente automobilístico realístico com múltiplas vítimas, uma oportunidade para que os participantes vivenciassem, na prática, a realidade vivida no dia a dia de quem atua como socorrista do SAMU. Para esse momento, foram montados diversos cenários, com a participação de socorristas do SAMU Regional de Jequié, Guarda Municipal, 8º Grupamento do Corpo de Bombeiros, agentes da Superintendência Municipal de Trânsito (SUMTRAN), Polícia Militar e figurantes, que interpretaram vítimas com níveis diferentes de gravidade. Informações e Fotos: SECOM/PMJ

Comentários no Facebook:

Comentários