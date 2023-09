Prefeitura de Jequié e forças de segurança realizam desfile alusivo ao Dia da Independência do Brasil

A Prefeitura de Jequié, através de Governo, estará realizando nesta quinta-feira, dia 7, feriado, a partir das 8h, na Avenida Rio Branco, no Centro, o desfile cívico-militar, em comemoração à Independência do Brasil. A comissão organizadora do desfile conta com as forças de segurança que, todos os anos, participam do evento, como o Tiro de Guerra, o 19º Batalhão da Polícia Militar, a Companhia Independente de Polícia Especializada (CIPE Central), o 8º Grupamento de Bombeiros Militar, a Guarda Municipal, além dos clubes de serviços sociais como Lions Clube e Ordem Demolay.

O local de concentração será nas proximidades do proximidades do Teatro Municipal de Jequié e o palanque oficial ficará localizado no trecho da Avenida Rio Branco, no cruzamento com a Rua Dois de Julho. O desfile deverá começar com o hasteamento da bandeira e a revista da tropa, feita pelo prefeito de Jequié, Zé Cocá, acompanhado das demais autoridades militares presentes.

A Superintendência Municipal de Trânsito (SUMTRAN), informa que, em função da operacionalização do evento, a Avenida Rio Branco, desde a Praça do Viveiro, até o cruzamento com a Rua da Itália, estará interditada temporariamente. Além da Rua Dois de Julho, ponto de chegada do desfile, as vias adjacentes, como Rua Gerônimo Sodré, Rua Silva Jardim, Rua Trechina, Rua Milton Muniz, Rua Dom Pedro II, Rua Álvares Cabral, Rua Barbosa Souza, Rua Urbano Gondin, Rua Cônego Jacinto Hilário Sanches, Rua Coronel José Silveira, Rua Medeiros Neto e Rua Jornalista Fernando Barreto também estarão com a proibição de estacionamento e bloqueadas para passagem de veículos, até o final do evento, quando voltarão a ser liberadas para tráfego e estacionamento.

Confira a ordem do desfile de 7 de Setembro:

– Tiro de Guerra, com acompanhamento da Banda Império;

– Colégio da Policia Militar;

– 19º Batalhão de Policia Militar;

– CIPE Central;

– 8º Grupamento do Corpo de Bombeiros;

– Policia Civil;

– Guarda Municipal de Jequié;

– SUMTRAN

– Vara da Infância e da Juventude

– Samu Regional 192

– Banda Império

– Associação de Pais e Amigos de Autistas de Jequié (AMAJE);

– Ordem Demolay

– Desbravadores

– Associação Acolher e Transformar Amor Essencial (AATAE)

– Banda Marcial de Jequié

– Grupo de Ciclistas

– Fusqueiros e Carangos Club (Carros Antigos)

– Cavaleiros

– Grito dos Excluídos

