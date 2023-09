Prefeitura de Jequié e grupo de ciclismo Feras no Pedal promoveram evento de cicloturismo “Trilhando no Sertão de Jequié”

Nascido na Inglaterra, em meados do século XIX, o Cicloturismo é a mistura do ciclismo com a experiência de conhecer novos lugares, usando a bicicleta como meio de transporte. Desta forma o praticante pedala e, ao mesmo tempo, interage com as pessoas, descobre novas paisagens e visita locais diferentes, muitos ainda inexplorados pelo participante. Como forma de incentivar hábitos de vida saudável e as atividades esportivas no município, a Prefeitura de Jequié, através da Secretaria de Esporte e Lazer, em parceria com o grupo de ciclistas Feras no Pedal promoveram, neste domingo, 11, o encontro “Trilhando no Sertão de Jequié”, com a presença de participantes dos municípios de Camaçari, Camamu, Ibirataia, Jitaúna, Ipiaú, Aiquara, Jaguaquara, Itiruçu, Luís Eduardo Magalhães, Itamari, Planaltino, Lafaiete Coutinho, distrito de Stela Câmara Dubois, Maracás, Salvador Itabuna, Apuarema, Gandu, Jiquiriçá, Manoel Vitorino, além de Jequié.

Com um percurso de 27 quilômetros, saindo do bairro KM 3 e indo em direção a Barragem da Pedra e áreas rurais do entorno, o evento reuniu cerca de mil participantes, com direito a um café da manhã reforçado, sinalização de todo o trecho, suporte operacional, com acompanhamento dos agentes da Superintendência Municipal de Trânsito (SUMTRAN) e, ao final, na chegada, momento de massagem com o apoio de fisioterapeutas da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (UESB), além de um momento recreativo e cultural.

A trilha ciclística seguiu por belas paisagens rurais, áreas em declive e de subidas íngremes, proporcionando aos ciclistas desafios geográficos e momentos de alegria e descontração, animando jovens, adultos e pessoas idosas, integrantes dos grupos de ciclismo, muitos destes, acabaram por levar na bagagem o desejo de retorno breve ao município. Informações e Foto: SECOM/PMJ

