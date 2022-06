Prefeitura de Jequié e Ordem dos Pastores Evangélicos realizam 7ª Marcha Para Jesus

Neste sábado, dia 2, acontece a sétima edição da Marcha para Jesus, evento realizado pela Prefeitura de Jequié e Ordem dos Pastores Evangélicos de Jequié (OPEJ), e que deverá reunir um grande público de evangélicos, das diferentes igrejas e congregações do município. O tema escolhido para o evento desse ano “Jequié! A alegria do Senhor é nossa força”, busca refletir sobre a Palavra de Deus como fonte de orientação para a vida.

A Marcha Para Jesus, que já é uma tradição enquanto evento religioso, não pôde ser realizada nos dois últimos anos por conta da pandemia da Covid-19 e a última edição contou com a participação do cantor e pastor evangélico, Irmão Lázaro, falecido em março de 2021. No evento ele se apresentou cantando e fazendo reflexões sobre o Evangelho para uma multidão de fiéis. Para a edição deste ano, a OPEJ manteve o mesmo local de concentração, na Praça do Viveiro, no bairro São José, com horário marcado para as 16h, de onde os fiéis e participantes, acompanhados por trio elétrico, com as participações de intérpretes locais da música gospel, seguirão em percurso pela Avenida Rio Branco, até a Praça da Bandeira, no Centro, onde haverá a pregação do Evangelho e serão apresentadas diversas atrações musicais cristãs.

A programação musical contará com apresentação dos cantores do Ministério Diante do Trono, que é um ministério de louvor e adoração, da Igreja Alagoinhas de Belo Horizonte, Minas Gerais, e que já revelou diversos cantores no cenário gospel como Ana Paula Valadão, André Valadão, Israel Salazar, Nívia Soares, dentre outros; e a Banda Manancial, que é do município Amargosa e tem, entre suas principais características, levar o Evangelho com alegria e muito entusiasmo, sendo muito querida entre o público jovem. Informações: SECOM/PMJ

