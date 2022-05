Prefeitura de Jequié e órgãos de segurança discutem planejamentos operacionais para execução do São João 2022

O São João de Jequié 2022, que acontecerá em dois circuitos e começará a partir do dia 14 até 26 de junho, com a Vila Junina, na Praça Rui Barbosa, e de 23 a 26 de junho na Praça da Bandeira, está próximo e com a finalidade de promover um festejo organizado e seguro para a população local e turistas que estarão no município nesse período. Nesta quarta-feira, 25, os representantes dos órgãos de segurança, membros do Conselho Municipal do São João, nomeados por meio de decreto municipal, realizaram na Casa da Cultura Pacífico Ribeiro, no Centro, a apresentação dos planejamentos operacionais para execução do evento.

Estiveram presentes o secretário de Cultura e Turismo, Domingos Ailton; capitão da Polícia Militar, Augusto José Almeida de Santana, representando o comandante do 19º Batalhão de Polícia Militar, major o tenente-coronel, Reinaldo Souza dos Santos, comandante do 19° Batalhão da Polícia Militar; o capitão Itanã Amaral de Almeida Volta, chefe da Seção de Planejamento Operacional do 8º Grupamento do Corpo Bombeiros Militares (GBM); o Delegado Titular da Delegacia Territorial de Jequié, 9ª Coorpin, Moabe Macedo; o comandante da Guarda Municipal, Valdinélio Santos Barros; o coordenador dos agentes de proteção do Juizado da Infância e Juventude, Terêncio Borges; o coordenador da Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil (COMPDEC), Murilo Oliveira de Bulhões; além dos integrantes do Conselho Municipal do São João; e técnicos da Secretaria de Cultura e Turismo.

A estrutura principal de segurança do São João, contará com monitoramento eletrônico da Polícia Militar, contando com três de Zona de Acesso Controlado (ZAC), com câmeras de reconhecimento facial, Centro Integrado de Comando e Controle Móvel, para a identificação das pessoas que estarão no festejo; Grande efetivo contando com o apoio de outras instituições de segurança, como a Companhia Independente de Policiamento Especializado (CIPE-CENTRAL), Grupamento Aéreo da Polícia Militar, entre outros.

As ações operacionais para os festejos contarão com a participação do 8º Grupamento do Corpo Bombeiros Militares (GBM), de agentes da Delegacia de Polícia Civil da 9ª Coorpin de Jequié, que disponibilizará um plantão policial, durante o período das festas. Para o secretário de Cultura e Turismo, Domingos Ailton, esse é um importante momento, especialmente, para que todos os demais conselheiros, representantes da sociedade civil e instituições de segurança, estejam cientes dos planejamentos operacionais para execução do São João 2022. Informações e Foto: SECOM/PMJ

