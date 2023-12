Prefeitura de Jequié e Polícia Militar formam 834 estudantes das escolas municipais do PROERD

A Prefeitura de Jequié, através da Secretaria de Educação, e 19º Batalhão de Polícia Militar, promoveram na manhã de ontem terça-feira, 12, no espaço na Arena da Associação Atlética Banco do Brasil (AABB), a solenidade de formatura dos alunos do Sistema Municipal de Ensino que concluíram o Programa Educacional de Resistência às Drogas (PROERD). Estiveram presentes, o prefeito de Jequié, Zé Cocá; a secretária de Educação, Elvia Sampaio; a secretária de Desenvolvimento Social, Patrícia Miranda Brandão Santana; o secretário de Saúde, Marlon Pereira; o comandante do 19° Batalhão de Polícia Militar, o tenente-coronel, Márcio Amorim de Marcelo; o comandante do 8º Grupamento de Bombeiros Militar, tenente-coronel, Bruno André Fanelli Moreira; o capitão, Gerlon Mendes de Souza, chefe de Planejamento Operacional da Companhia Independente de Policiamento Especializado Central (CIPE Central); a diretora de Projetos da Secretaria de Educação, Poliane Bulhões; a professora, Fabiana Moura, representando o Conselho Municipal de Educação; e os instrutores do PROERD, os policiais militares Gerôncio Silva Barbosa, Manuel Messias Lima e Lourineia Andrade de Souza.

O evento marcou o encerramento das atividades Proerd, que foi disponibilizado, neste semestre, aos 834 alunos 5º Ano do Ensino Fundamental do Centro Educacional Professor Brito; Escola Municipal Curral Novo; Escola Municipal Gercino Coelho; Escola Municipal Professora Adelaide Rodrigues; Escola Municipal Professora Adnalva; Escola Municipal Simões Filho; Escola Municipal Joaquim Marques Monteiro; Escola Municipal Dom Jairo; Escola Municipal Anita Rabelo; Escola Municipal Carlos Aguiar; Escola Municipal Boa Vista; Escola Municipal Doryval Borges.

Como parte da culminância do PROERD, os alunos interagiram com o mascote, o leão Léo, e aqueles que apresentaram a melhor redação sobre o que aprenderam com as orientações do programa ganharam, cada um, uma bicicleta, totalizando 12 bicicletas. A secretária de Educação, Elvia Sampaio, fez uma avaliação bastante positiva de mais esta etapa do Programa Educacional de Resistência às Drogas. Informações e Foto: SECOM/PMJ

