Prefeitura de Jequié e Sindicato Rural preparam Parque de Exposições para 42ª Expo Jequié

A Prefeitura de Jequié, através da Secretaria de Serviços Públicos, Secretaria de Infraestrutura, Secretaria de Agricultura, Irrigação e Meio Ambiente, em parceria com o Sindicato Rural de Jequié vem preparando o Parque de Exposições Luiz Carlos Braga para a realização da 42ª Exposição Agropecuária, Industrial e Comercial de Jequié. Nesta terça-feira, 4, o prefeito de Jequié, Zé Cocá, participou de reunião com o presidente do Sindicato Rural, Erivã Ribeiro. Estiveram presentes o secretário de Agricultura, Irrigação e Meio Ambiente, José Claudemiro Passos; o secretário de Governo, Vagner Amparo; demais diretores da entidade.

O evento, que acontecerá de 20 a 28 de maio, contará com a participação de expositores e criadores de animais, estandes de empresas e órgãos públicos, leilão de animais e de uma área de alimentação bastante diversificada, incluindo parque de diversões, bares e restaurantes. Como parte das ações de apoio à realização da 42ª Expo Jequié, a administração municipal vem promovendo intervenções estruturais, como a construção de cerca de 100 currais, melhorias na iluminação, com a instalação das placas em LED, reforma do espaço destinado ao “Bar O Redondo”, além da manutenção, limpeza e reparos em toda a estrutura do parque, visando estar em condições plenas para receber o público da maior feira do agronegócio da região.

A abertura oficial está prevista para acontecer às 19h do dia 20 de maio e, de acordo com o prefeito de Jequié, Zé Cocá, esse ano, a Prefeitura e o Sindicato Rural estão preparando um evento bastante organizado e com vistas a propiciar bons negócios, tanto para os criadores quanto os demais expositores e participantes da Expo Jequié 2023. Informações e Foto: SECOM/PMJ

