Prefeitura de Jequié emite nota de pesar pela morte de funcionário de posto de saúde vítima do Covid-19

A Prefeitura de Jequié, através da Secretaria de Saúde, manifesta publicamente o seu mais profundo pesar pelo falecimento do servidor municipal, Valdir Queiroz Couto, que atuava, com dedicação e profissionalismo, no setor da Saúde, há 30 anos.

Valdir, que era popularmente conhecido como Gazo, desempenhava seu ofício na Unidade de Saúde da Família Odorico Mota, na comunidade do Posto Manoel Antônio, no bairro Joaquim Romão, e foi vitimado pela Covid-19.

Consternado com o falecimento, o Executivo Municipal presta, de forma respeitosa, as condolências aos amigos e familiares do servidor, assim como a todos os profissionais de Saúde e dos prestadores dos serviços essenciais, vitimados por esta doença. Foto: Redes Sociais

