Prefeitura de Jequié emite nota pública e culpa a Embasa pelo caos no Trânsito

A Prefeitura de Jequié, através da Secretaria de Serviços Públicos juntamente com a Superintendência Municipal de Trânsito – SUMTRAN, informa que, as complicações e congestionamentos no trânsito da Av. Landulfo Caribé em direção ao centro, no cruzamento com a Av. Castelo Branco, próximo a ponte, é de inteira responsabilidade da EMBASA, que vem fazendo obras de manutenção no local.

A equipe da SUMTRAN orienta os condutores que sigam pela Av. Castelo Branco, em direção ao GBarbosa, e façam o contorno na Tv. Treze de Março, ou se preferirem, optem por seguir em direção ao centro através da Av. Franz Gedeon, ao invés da Av. Landulfo Caribé. Orienta também, que tenham paciência no trânsito, muita atenção, e se dirijam ao seu destino com antecedência, para evitar correria, e afirma que estará de prontidão para atender à população.

