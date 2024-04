Prefeitura de Jequié emite nota sobre problema em plataforma elevatória no CAIC

A Prefeitura de Jequié, através da Secretaria de Educação, foi informada sobre uma pane envolvendo a plataforma elevatória que atende aos alunos com deficiência ou mobilidade reduzida do Centro de Atenção Integral à Criança e ao Adolescente (CAIC), onde funciona a Escola Doutor Joel Coelho Sá, no Jequiezinho. Imediatamente foi acionado o Corpo de Bombeiros e a equipe de urgência e emergência do SAMU Regional 192 para prestarem atendimento e, conforme informado pelo SAMU, não houve feridos.

De acordo com a Secretaria de Educação, o equipamento é novo e atende as normas de acessibilidade das escolas municipais, que vêm recebendo obras de modernização, tendo sido instalado recentemente, após passar pelas avaliações técnicas e o período de testagem de segurança. Após o ocorrido desta tarde, a equipe de engenharia da Secretaria de Educação executou uma bateria de testes e vistorias, não encontrando nenhum problema técnico e a plataforma elevatória está funcionando normalmente. Mesmo com todos os testes, a empresa responsável pela produção do equipamento irá encaminhar um técnico nesta quarta-feira, 3, para nova vistoria.

A Secretaria de Educação reforça o seu compromisso com a garantia da segurança no âmbito das escolas do município, bem como na ampliação da acessibilidade dos estudantes cadeirantes ou com mobilidade reduzida e, por este motivo, segue no desenvolvimento de ações que promovam a inclusão, de forma efetiva, nas unidades do Sistema Municipal de Ensino.

