Prefeitura de Jequié entrega castramóvel e mais um ambulância

Atenção à saúde e ao bem-estar da população buscando, com isso, a diminuição do número de cães e gatos de rua, fortalecendo as políticas públicas preventivas de saúde, foram os objetivos que motivaram a Prefeitura de Jequié, por meio da Secretaria de Saúde, a adquirir o primeiro castramóvel do interior da Bahia. Na solenidade de entrega do novo equipamento também foi entregue mais uma ambulância nova para o Serviço Móvel de Urgência (SAMU Regional 192) que, com o novo veículo, passará a ter a sua frota renovada em sua totalidade. Na ocasião, estiveram presentes o prefeito de Jequié, Sérgio da Gameleira; o secretário de Saúde, Vítor Lavinsky; os demais secretários municipais; a diretora da Assistência à Saúde, Ana Cicília Fonseca; a diretora de Vigilância Epidemiológica, Ila Cariele Almeida; a representante das ONGs e protetores de animais, Carmem Barreto; o médico veterinário, Neilton Sérgio Bitencourt Rotondano, da Vigilância Epidemiológica, da Secretaria de Saúde, responsável pela coordenação das ações do castramóvel; além de representantes de associações de proteção e defesa dos animais.

A nova ambulância, que vai ajudar na operacionalização de atendimento do SAMU, foi adquirida com investimentos de R$ 170 mil reais (cento e setenta mil reais), e o castramóvel teve o investimento na ordem de R$ 392 mil reais (trezentos e noventa e dois mil reais), estando apto para realizar operações gratuitas de castração em cães e gatos. O castramóvel é climatizado e equipado com centro cirúrgico, sala de pós-operatório, sala para higienização, armário, espaço para recuperação, balança e macas e será usado para atendimento descentralizado nos bairros da cidade. O trabalho de castrações será desenvolvido pelo Departamento de Vigilância Epidemiológica, como parte das ações de controle da população de cães e gatos. Informações e Foto : SECOM PMJ

