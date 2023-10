Prefeitura de Jequié entrega Escola Municipal Aurino Nery completamente requalificada e ampliada

A Prefeitura de Jequié, através da Secretaria de Educação, concluiu e entregou ontem (27), as obras de requalificação e ampliação da Escola Municipal de Tempo Integral Aurino Nery, localizada no bairro Joaquim Romão. Quem passou pelo portão de entrada da nova Escola Municipal Aurino Nery pôde perceber as mudanças operadas na unidade de ensino, após a reforma e ampliação. Saindo de um prédio que já não contemplava o público atendido, sendo transferida para um espaço completamente modernizado, o novo equipamento conta com uma estrutura inovadora, dotada de brinquedoteca, climatização em todas as salas, revestimento nas paredes das áreas externas e internas, portas e janelas em Blindex, lavanderia, vestiário, parque infantil com grama sintética, refeitório, sala para Atendimento Educacional Especializado (AEE), estacionamento próprio e a instalação de um gradil de proteção no entorno da unidade.

Com investimentos de mais de R$ 1 milhão de reais em recursos do município, a obra seguiu o mesmo padrão das outras unidades de ensino que a Prefeitura reformou e ampliou, desde o início de 2021. Durante o evento, o prefeito de Jequié, Zé Cocá, autorizou a licitação pública para a construção do campo society da escola, um investimento de R$ 350 mil reais. Informações e Foto: SECOM/PMJ

