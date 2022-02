Prefeitura de Jequié entrega kits de materiais esportivos para escolinhas e associações esportivas

Com o objetivo de incentivar o esporte de base e auxiliar na estruturação da prática esportiva para centenas de crianças e jovens, a Prefeitura fez a entrega, na manhã desta segunda-feira, 21, da primeira etapa dos kits de material esportivo, para as escolinhas e associações de futebol e futsal, existentes no município.

O kit é composto por bola, cones, chapéu chinês, coletes, bomba de encher bola, apito, cronômetro, cartões e escada de agilidade. De acordo com o secretário de Esporte e Lazer, Matheus Macedo, a Secretaria segue o planejamento de investimento no suporte técnico para o fortalecimento do futebol de base.