Prefeitura de Jequié entrega obras de reforma e ampliação do Centro de Saúde Júlia Magalhães

O prefeito de Jequié, Zé Cocá, entregou, nesta quarta-feira, 21, as obras de reforma e ampliação do Centro de Saúde Júlia Magalhães, no bairro Jequiezinho.

A unidade estava com sua estrutura desgastada e já não dispunha de espaço e de estrutura para o pleno atendimento dos usuários que residem no bairro Jequiezinho. O equipamento passou por um grande processo de requalificação, tanto de sua estrutura física, quanto de mobiliário e equipamentos. Entre as inúmeras intervenções promovidas, agora o Centro de Saúde Júlia Magalhães tem mais uma sala de vacina e outra de procedimentos, duas recepções, uma delas destinada à Equipe de Atenção Primária, com o objetivo de desburocratizar e otimizar o atendimento da população. Além da ampliação do consultório odontológico, novas salas e diversas melhorias que vão contribuir no aperfeiçoamento dos serviços de Saúde, propiciando mais qualidade e uma melhor prestação do atendimento às famílias do Jequiezinho e localidades adjacentes. Informações e Foto: SECOM/PMJ

