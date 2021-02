Prefeitura de Jequié envia homens para consertar buraco e descobrem que esgoto de casas era jogado no Rio de Contas

Na manhã de hoje (03), estivemos mais uma vez na rua Almeida Cunha, anexo com a Avenida Beira Rio, Mandacaru. Desta vez, fomos acompanhar os trabalhos da secretaria de infraestrutura do município de Jequié, onde no local, um caminhão tinha passado no último dia 01 de dezembro do ano passado, e tinha afundado o calçamento.

Ao começar os serviços, os trabalhadores observaram que muitas fezes estavam dentro da cratera, e foi observado também, manilhas de esgotos quebradas. Imediatamente o serviço foi interrompido e foi acionado um engenheiro da Embasa.

Nossa equipe foi informada, que dezenas de casas na localidade, tinha o esgotamento escoado para o Rio de Contas.

A Embasa teria enviado homens durante a semana, e retirado o esgoto das casas que jogava para o Rio de Contas, e ligado na rede da embasa. Ainda na manhã de hoje, funcionários nos informaram que ainda tinha cerca de 05 residências, que ainda estavam com esgoto encanado na rede danificada.

Desde o dia do incidente, mostramos que o problema poderia ser de responsabilidade da embasa. Observamos as manilhas quebradas e fezes no local.

