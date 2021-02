Prefeitura de Jequié envia nota pública sobre atendimento do CadÚnico

Unidade do Cadastro Único (CadÚnico), responsável pelo Cadastro Nacional de Informações Sociais (NIS), que alimentam dados dos benefícios sociais das famílias jequieenses, vem mantendo o atendimento público, de acordo com as normas de segurança sanitária. Funcionamento das 7h às 17h, distribuição de senhas logo após a abertura, respeitadas as prioridades para idosos, gestantes, lactantes e pessoas acompanhadas por crianças de colo, nos termos da Lei 10.048/2000.