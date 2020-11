Prefeitura de Jequié faz adesão ao Programa Escola Acessível proposto pelo Ministério da Educação

A Secretaria de Educação, da Prefeitura de Jequié, fez adesão ao Programa Escola Acessível do Ministério da Educação (MEC), que visa a implementação de Salas de Recursos Multifuncionais, também conhecidas como salas de Atendimento Educacional Especializado, AEE. A ação foi realizada por meio do sistema PDDE Interativo, agregada ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) e contemplará cerca de 21 escolas públicas do Sistema Municipal de Ensino, pré-selecionadas pela Secretaria de Modalidades Especializadas de Educação do MEC (Semesp).

Os recursos serão repassados com base no número de estudantes de cada unidade escolar, e poderão ser utilizados para aquisição de itens e materiais pedagógicos, cadeiras de rodas, bebedouros acessíveis, produtos de tecnologia assistiva, além de equipamentos e materiais para o atendimento educacional especializado.

As salas de recursos multifuncionais, garantem o acompanhamento aos alunos que precisam de educação especial, sendo eles, crianças com deficiências, transtorno do espectro autista, altas habilidades e superdotação, dando um tratamento mais individualizado na unidade escolar.

