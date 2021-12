Prefeitura de Jequié faz coletiva de Imprensa com a presença do Subsecretário Federal Antônio Lins; ASSISTA

Começou por volta do meio dia desta segunda-feira (27), no salão da Câmara de Vereadores de Jequié, uma coletiva de Imprensa com a presença do prefeito municipal Zé Coca e o Subsecretário Antônio Lins, que está em Jequié representando o Ministério da Cidadania do Governo Federal. O prefeito de Jequié, disse que ainda na tarde de hoje (27), o Governador Rui Costa, pode vir a Jequié, para acompanhar de perto a situação de Jequié. Zé Coca também falou sobre a vazão da Barragem de Pedras e demostrou preocupação com a vazão de água para o Rio de Contas, o que pode inclusive acarretar em alagamento no centro de Jequié. Zé Coca agradeceu a todos que vem dando apoio as ações da prefeitura. Agradeceu a Guarda Municipal, polícia militar e ao Corpo de Bombeiros de Jequié, que estão trabalhando não só em Jequié, mas, em toda região. Antônio Lins, em sua fala, demonstrou total apoio do Governo Federal a situação das enchentes em Jequié e em várias cidades da Bahia.

