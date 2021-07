Prefeitura de Jequié faz entrega de Kits emergenciais para APAE, AJECE e ASCEEJE

Nesta quarta-feira, (21), terá início a entrega dos kits às Organizações da Sociedade Civil que possuem Termo de Colaboração com o município: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE); Associação de Surdos Centro Educacional Especializado de Jequié (ASCEEJE); e a Associação Jequieense de Cegos (AJECE). Esta ação beneficiará crianças e alunos atendidos por essas instituições. Os kits contêm produtos alimentícios referentes às cargas nutricionais ofertadas pela merenda escolar, por isso se diferem de uma cesta básica e não contam com itens de higiene. Para a retirada do kit será autorizada a entrada, apenas, de quem estiver com máscara, item de uso obrigatório. Os pais ou responsáveis devem se dirigir às instituições onde estão sendo entregues, portando seu documento de identidade com foto e o documento de identificação do estudante pelo qual está responsável.