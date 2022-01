Prefeitura de Jequié faz reunião com Produtores Rurais para retomada do Programa Alimenta Brasil

A Prefeitura esteve ontem (05), com diversos agricultores de Jequié, com o objetivo de retomar as atividades do Programa Alimenta Brasil (antigo Programa de Aquisição de Alimentos – PAA). O Programa Alimenta Brasil tem como finalidade ampliar o acesso à alimentação e incentivar a produção de agricultores familiares, extrativistas, pescadores artesanais, povos indígenas e demais populações tradicionais. Além disso, na reunião também foi discutido o estabelecimento do preço médio em que os produtos serão comercializados em nosso município, tornando mais acessível para os consumidores.