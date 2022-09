Prefeitura de Jequié forma 14 Pessoas no curso de Costura e Moda Fitness

A Prefeitura realizou nesta quarta-feira, (21), a formação de mais uma turma de 𝗖𝗼𝗿𝘁𝗲 𝗲 𝗖𝗼𝘀𝘁𝘂𝗿𝗮 𝗠𝗼𝗱𝗮 𝗙𝗶𝘁𝗻𝗲𝘀𝘀, do Programa Desenvolve Jequié. A iniciativa é uma parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI) e com a Associação das Donas de Casa da Bahia, ADCB, executado com recursos da Caixa Econômica Federal.