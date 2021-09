Prefeitura de Jequié forma mais uma turma do curso de Manutenção em Notebooks

A Prefeitura concluiu mais uma turma do curso profissionalizante gratuito para jovens dos residenciais do “Minha Casa, Minha Vida”, dessa vez, o curso de Manutenção de Notebooks. A capacitação em manutenção em notebook foi ministrada em uma carga horária de 80 horas, visando o desenvolvimento de competências na área de hardware e software, com foco direcionado à instalação, configuração, implementação e manutenção de notebooks, utilizando equipamentos, ferramentas e recursos necessários para o desenvolvimento das atividades seguindo os padrões determinados reconhecidos no setor da informática. Após o encerramento do curso, os novos técnicos em manutenção de notebook estão aptos para o exercício da profissão, realizando o suporte técnico para garantir a operacionalização das máquinas.

