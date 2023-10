Prefeitura de Jequié inaugura Centro de Iniciação Esportiva no Parque das Algarobas

A Prefeitura de Jequié, através da Secretaria de Esporte e Lazer, realizou ontem (26), a inauguração do Centro de Iniciação Esportiva (CIE) Vanderli Andrade no bairro Parque das Algarobas. A obra faz parte do montante de entregas relativas à comemoração do aniversário de 126 anos do município e a solenidade contou com as presenças do prefeito de Jequié, Zé Cocá; do deputado federal, Leur Lomanto; do deputado estadual, Hassan Iossef; do secretário de Esporte e Lazer, Matheus Macedo, o Budega; do diretor da unidade, Carlos Alberto Miranda, o Capim, sobrinho de Vanderli Andrade, homenageado com o nome dado ao Centro de Iniciação Esportiva; a presidente da Associação de Moradores do Parque das Algarobas, Maria de Lourdes Andrade; além de moradores da comunidade e de desportistas.

O equipamento presta homenagem ao histórico professor de Educação Física, Vanderli Andrade, carinhosamente conhecido como Vandé, como era chamado pelos estudantes e desportistas, tendo dedicado sua vida ao esporte no Instituto de Educação Régis Pacheco, o antigo IERP, onde lecionou e, também, chegou a ser o regente da famosa Fanfarra do IERP. A obra, que tem o objetivo de ampliar a oferta de infraestrutura esportiva qualificado e, ao mesmo tempo, incentivar a iniciação esportiva em regiões de vulnerabilidade social, contou com investimentos de R$ 3.456.342,00 (três milhões, quatrocentos e cinquenta e seis mil, trezentos e quarenta e dois reais) oriundos do Ministério do Esporte e contrapartida do município de R$ 343.000,00 (trezentos quarenta e três mil reais).

Seguindo padrão do governo federal, o CIE abriga um ginásio poliesportivo, pista de atletismo, área de apoio, administração, sala de professores, vestiários, enfermaria, copa, depósito e sanitários e com capacidade para atender entre 500 e 1000 pessoas. De acordo com o secretário de Esporte e Lazer, Matheus Macedo, o Budega, o novo equipamento será fundamental no incentivo ao setor esportivo, com o atendimento dos jovens participantes dos projetos assistidos pelo município. Informações e Foto: SECOM/PMJ

