Prefeitura de Jequié inaugura Praça da Criança em Jequié

Localizada no Centro da cidade, em frente a sede do 8º Grupamento do Corpo de Bombeiros, a antiga Praça Antônio Félix de Brito, passou por uma grande requalificação, tornando-se, agora, uma moderna praça com diversos equipamentos para uso dos frequentadores, sobretudo às crianças, recebendo a denominação de Praça da Criança. Em solenidade, na tarde desta quinta-feira, dia 5, o prefeito de Jequié, Sérgio da Gameleira, fez a entrega oficial à população. Na ocasião, estiveram presentes, o secretário de Infraestrutura, Daniel Muniz; a secretária de Administração, Sibely Ribeiro; os demais secretários municipais, moradores das ruas no entorno, frequentadores do espaço e muitas crianças. O local estava abandonado e, com a ausência de manutenção aos longo dos anos, nas gestões passadas, foi se deteriorando, deixando, inclusive, de ser frequentada pelos moradores, chegando a oferecer riscos à segurança das pessoas. Esta realidade mudou! O projeto, que conta com acessibilidade, foi desenvolvido pela Unidade Executora Local (UEL), da Secretaria de Infraestrutura, recuperou toda a praça e dotou o espaço com uma academia ao ar livre, um parque infantil, contando com planejamento paisagístico. Fotos? Secom PMJ

