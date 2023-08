Prefeitura de Jequié inclui aulas de Iniciação Musical para estudantes municipais assistidos pela Fundação Leur Brito

Como parte das estratégias pedagógicas implementadas pela Prefeitura de Jequié, através da Secretaria de Educação, com vistas ao aperfeiçoamento da aprendizagem ofertada pelo Sistema Municipal de Ensino, as aulas de música foram incluídas no Currículo Escolar. O projeto foi inicialmente introduzido na Educação Infantil e Ensino Fundamental II e, este ano, ampliado aos estudantes da modalidade da Educação de Jovens, Adultos e Pessoas Idosas (EPJAI).

Cerca de 38 estudantes estão sendo atendidos e as aulas são ministradas de segunda a sexta-feira, no turno vespertino, no anexo da Escola Municipal Joaquim Marques Monteiro, que funciona na Fundação Leur Brito, no bairro Jequiezinho. Além de estimular a parte cognitiva e motora dos estudantes, a iniciativa tem reflexos na saúde e bem-estar dos alunos, contribuindo para a redução do estresse, da ansiedade, propiciando o exercício da memória e a melhora da qualidade de vida.

A cada nova aula, os estudantes interagem com diferentes instrumentos musicais, são estimulados pelos orientadores a produzirem música, a partir do que é apresentado em sala de aula. De acordo com a secretária de Educação, a professora Elvia Sampaio, a inclusão das aulas de iniciação musical na modalidade da EPJAI, é uma ferramenta pedagógica muito importante, colaborando, principalmente, para o despertar da cognição das pessoas idosas. Informações e Foto: SECOM/PMJ

