Prefeitura de Jequié informa que câmeras de vídeomonitoramento já estão em pleno funcionamento

Em uma nota publicada no site da prefeitura de Jequié, foi informado que desde a última quarta-feira (30), as câmeras de videomonitoramento já estão em funcionamento nas na Avenida César Borges, Avenida Franz Gedeon, Rua Dr João Braga, Praça da Bandeira, Praça Rui Barbosa, Praça Luiz Viana, Avenida Tote Lomanto, Rua Professora Virgínia, Avenida Landulfo Caribé, Avenida Rio Branco e nas vias no entorno do Centro de Abastecimento Vicente Grilo (CEAVIG). O período educativo será de 30 dias, depois desse período, os motoristas que por ventura cometerem alguma irregularidade, serão multados pela SUMTRAM. Na Avenida Cesar Borges, foram instalados os medidores de velocidade. Depois dos período de 30 dias, motoristas e motociclistas que ultrapassarem a velocidade permitida da via, que é de 50 quilômetros, serão multados pelos “radares”, instalados no local.

