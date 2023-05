Prefeitura de Jequié informa que feirantes vão ser relocados neste próximo final de semana para o CEAVIG

Como parte das obras de reforma e ampliação do Centro de Abastecimento Vicente Grilo, a Prefeitura de Jequié, através da Secretaria de Infraestrutura e Secretaria de Serviços Públicos, concluiu a instalação da estrutura destinada à realocação dos feirantes e vendedores de frutas e verduras que, desde as enchentes, vêm ocupando o Mercado Municipal e a área da Praça da Bandeira.

O local para onde estarão sendo transferidos os comerciantes, cerca de 2.500 metros quadrados, recebeu pavimentação asfáltica em Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ) e uma instalação composta por tubos de aço galvanizados e cobertura em lona antichamas, seguindo todas as normas vigentes do Corpo de Bombeiros. Para que os trabalhadores possam atuar com mais conforto, estão sendo instalados iluminação em LED, pontos de energia elétrica individuais e climatizadores, que deverão ajudar a regular a temperatura ambiente, possibilitando uma climatização mais adequada

A nova estrutura é temporária, até que as obras de construção do módulo de hortifruti e os novos balcões em alvenaria e revestimento, substituindo as antigas barracas de madeira, sejam concluídas. A operação para a realocação está programada para ocorrer neste sábado e domingo, dias 20 e 21 e, de acordo com o secretário de Serviços Públicos, Helder Souza Santos, a partir de segunda-feira, 22, a Praça da Bandeira deverá estar liberada para o trânsito. Informações Foto: SECOM/PMJ

