Prefeitura de Jequié Informa que vai intensificar recuperação das estradas do Rio Preto do Costa

Recentemente a reportagem do Jequié Urgente esteve na região do Rio Preto do Costa, zona rural de Jequié. Entrevistamos uma moradora que na ocasião nos contou a dificuldade que estava sendo transitar pelas estrada da região. Inclusive, foi publicado um vídeo onde mostrava um ônibus escolar dentro de um enorme buraco na estrada. No último dia (04), uma matéria publicada no site da prefeitura de Jequié, informava que a Secretaria de Agricultura está intensificando o trabalho de recuperação das estradas não só da região do Rio Preto do Costa, como também de Florestal, Itaibó e Humaitá. A população está ansiosa para que o serviço seja concluído o mais rápido possível, pois é um desafio diário para os moradores destas localidades, trazerem seus produtos para comercialização em Jequié e outras cidades vizinhas.

Recentemente a Secretaria de Agricultura do município, através da prefeitura. recuperou centenas de quilômetros de estradas na região da Caatinga. a exemplo das regiões do povoado da Boa Vista, povoado das Queimadas, na localidade da Pedra Redonda, da região da Tamancuda, da Santa Clara, Jiboinha, Santa Rita, Canoão, Pedra Redonda. O trabalho nestas e outras localidades foram executados não só com o patrolamento das estradas, como também a colocação de cascalho. Sabemos que a zona rural de Jequié é bastante extensa, mas, esperamos que esse benéficio chegue em todas as localidades do município. Foto retirada do Site da PMJ

