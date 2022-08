Prefeitura de Jequié inicia a Campanha de Vacinação contra a Poliomielite e Multivacinação

A Prefeitura de Jequié, através da Secretaria de Saúde, deu início, nesta segunda-feira, 8, à campanha de multivacinação de crianças e adolescentes de até 15 anos incompletos, em todas as Unidades de Saúde. O objetivo é atualizar a caderneta de vacinação do público não vacinado ou com esquema incompleto de doses do calendário oficial brasileiro, de acordo com a faixa etária. Também será realizada campanha de vacinação contra poliomielite dirigida à crianças entre um ano e cinco anos incompletos. A campanha segue até 9 de setembro e o Dia D de mobilização nacional está programado para 20 de agosto.

Em relação à multivacinação não há meta a ser atingida, pois esta etapa servirá para que o esquema vacinal das crianças ou adolescentes seja completado. Já o público estimado para a gotinha extra da vacina contra a pólio em Jequié é de 9.281 crianças, sendo que a cobertura da pólio no último ano no município foi de 51,8%, mais de 40% abaixo da meta pretendida que, neste caso, é de 95% do público-alvo. Apesar de a poliomielite ter sido oficialmente erradicada do país em 1994, com o último caso registrado em 1989, os especialistas temem que com a baixa cobertura vacinal o vírus volte a circular no país.

A Secretaria de Saúde esclarece, ainda, que algumas vacinas do calendário poderão ser administradas de maneira simultânea. A recomendação é de que a situação vacinal das crianças e adolescentes seja verificada pelos pais ou responsáveis em uma Unidade de Saúde. Informações: SECOM/PMJ

