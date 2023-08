Prefeitura de Jequié inicia campanha de vacinação contra raiva para cães e gatos

A raiva é uma doença infecciosa, altamente letal, transmitida de animais mamíferos para o homem. A principal forma de transmissão da raiva é por meio da mordida, arranhadura e lambedura de animais infectados. A principal forma de prevenir a raiva animal é vacinando seu animalzinho de estimação e a Prefeitura de Jequié, através da Secretaria de Saúde, inicia na segunda-feira, 31, a campanha de vacinação contra a raiva para cães e gatos.

Este ano, o Dia D acontece no dia 26 de agosto e, também, no dia 2 de setembro, conforme cronograma das unidades de saúde e dos postos volantes, abrangendo a sede e Zona Rural do município. Está prevista como meta de campanha o quantitativo de vacinação de 14.119 cães e 6.954 gatos.

Para a vacinação, os tutores devem levar os cães com guia, coleira e, caso o animal seja bravo, focinheira. Já os gatos podem ser conduzidos em caixas de transporte para evitar fugas. A partir dos três meses de idade, cães e gatos devem ser vacinados contra a raiva todos os anos. O proprietário do animal deverá ter em mãos a carteirinha de vacinação do cão ou gato e prestar outras informações que forem necessárias. Também precisará auxiliar a equipe de vacinação mantendo o animal sob controle, evitando assim o estresse do mesmo ou algum acidente durante a aplicação da vacina. Informações e Foto: SECOM/PMJ

