Prefeitura de Jequié inicia campanha de vacinação de cães e gatos contra raiva

A Prefeitura de Jequié, através da Secretaria de Saúde, dará início na segunda-feira, 8, a Campanha de Vacinação contra a Raiva, que vai imunizar cães e gatos, a partir de três meses de idade, contra a raiva. A ação será executada nas Unidades de Saúde, com atendimento das 8h às 12h, conforme cronograma, e serão disponibilizados, também, dois postos de vacinação fixos, localizados no Centro de Endemias e no Castramóvel. O objetivo é controlar a circulação do vírus da raiva canina e felina, prevenindo a raiva humana e a expectativa é imunizar cerca de 16 mil animais.

Nos dias 10 e 17 de setembro, ocorrerá o “Dia D de Vacinação contra Raiva”, das 8h às 17h, nos centros de saúde, conforme programação. Apesar de ser uma doença controlada, a raiva é muito grave, sendo fatal em quase 100% dos animais, pode também afetar o ser humano e, por isso, os cuidados precisam ser redobrados. A vacina antirrábica é obrigatória para cães e gatos e é a única forma de prevenir a enfermidade e manter os animais saudáveis.

A Secretaria de Saúde orienta os tutores para que adotem algumas medidas de segurança: o cão deve estar devidamente com guia e coleira e, em caso de cão bravo, deve-se adotar a focinheira. Já os gatos precisam ser conduzidos em caixas específicas, para evitar fugas. Informações: SECOM/PMJ

Comentários no Facebook:

Comentários