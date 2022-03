Prefeitura de Jequié inicia Censo Previdenciário 2022

A Prefeitura de Jequié, através do Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Jequié (IPREJ), dará início, na quarta-feira, 6, ao Censo Previdenciário 2022. A consulta vem ao encontro das determinações previstas no Decreto Municipal Nº23.126, de 21 de março de 2022, que prevê a realização da coleta de dados dos servidores ativos, aposentados e pensionistas vinculados ao Regime Próprio de Previdência Social (RPPS) do município, criando condições necessárias para o armazenamento das informações cadastrais, funcionais e financeiros, capaz de atender as demandas para realização das avaliações atuariais, recadastramentos, SIPREV/Gestão e CNIS/RRPPS.

Os servidores ativos, aposentados e pensionistas deverão, obrigatoriamente, fazer a sua atualização dos dados, caso contrário, o pagamento das remunerações e proventos será descontinuado. O Censo Previdenciário 2022 será compreendido entre 6 de abril a 2 de junho, mediante agendamento prévio no endereço eletrônico: agendacenso.com.br/iprej, munidos dos documentos elencados no Anexo I, do Decreto Municipal Nº23.126/2022, em original ou cópia autenticada, podendo tirar dúvidas através do e-mail: [email protected]oria.com.br.

Confira Decreto Municipal Nº23.126/2022 e seus anexos, nos links a seguir:

Decreto Nº 23.126 – Censo Previdenciário dos Servidores 2022

Anexo I – Decreto Nº 23.126 – Censo Previdenciário dos Servidores 2022

