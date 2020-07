Prefeitura de Jequié inicia distribuição de cestas básicas às instituições socioassistenciais

A Prefeitura de Jequié, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, deu início, na manhã desta quinta-feira, 30, à distribuição de cestas básicas às instituições socioassistenciais cadastradas no Conselho Municipal de Assistência Social. Fruto do repasse emergencial de recursos federais, a iniciativa visa contemplar ações socioassistenciais e estruturação da rede do Sistema Único de Assistência Social (SUAS), nos estados e municípios brasileiros, com o intuito de ampliar as ações de combate aos efeitos da pandemia do novo Coronavírus, que atinge as pessoas atendidas por essas entidades. Em Jequié a ação deverá atender a Fundação Leur Brito, a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE), a Associação de Surdos Centro Educacional Especializado de Jequié (ASCEEJE) e a Associação Jequieense de Cegos (AJECE). A distribuição, que deverá ser feita no período de três meses, tem como finalidade promover apoio nutricional às pessoas com deficiência e idosos em situação de acolhimento, cumprindo, assim, com a Portaria 369, do Ministério da Cidadania, publicada no Diário Oficinal da União, em 29 de abril. Informações e Fotos: SECOM/PMJ

