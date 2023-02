Prefeitura de Jequié inicia entrega de caixas d’água em diferentes localidades da cidade

Na manhã de ontem (15), a prefeitura de Jequié através da Secretaria de Serviços Públicos, distribuiu caixas d’água, em diferentes localidades da cidade. Os moradores da região dos Nobre, Assentamento São Paulino, Vila União, KM 03 e Sítio bela Vista, receberam em suas residências as caixas d’água que tem capacidade de armazenamento de 1.000 ( mil litros). A ação foi feita com conjunto com a Secretaria de Serviços Públicos, onde funcionários do CRAS, fizeram um levantamento de famílias que realmente necessitavam do material. Estiveram acompanhando a entrega os Vereadores Daubti Rocha, o Colorido; Ladislau Bulhões, o Bui; a coordenadora do CRAS do Mandacaru, Ediane Ribeiro de Oliveira; a coordenadora do CRAS do Alto Bela Vista, Anne Rose Santos. Foto: SECOM/PMJ