Prefeitura de Jequié inicia etapa de urbanização do canal da Rua Humberto de Campos

A Prefeitura de Jequié, através da Secretaria de Infraestrutura e Secretaria de Serviços Públicos, deu início ontem segunda-feira, 31, ao trabalho de limpeza e recuperação do canal de águas pluviais que atravessa a Rua Humberto de Campos, situado no bairro Joaquim Romão. Em breve, o local passará por obras de urbanização, transformando-se num espaço de convivência e lazer, resgatando a autoestima e melhorando a qualidade de vida dos moradores e frequentadores da localidade.

A cobertura do canal, um compromisso assumido pelo prefeito de Jequié, Zé Cocá com os moradores, deverá ser executado com uma estrutura em concreto armado, realizada sobre vigas pré-moldadas de alta resistência, criando uma área onde será instalada um parque infantil, bancos, paisagismo e iluminação em LED. Quando estiver pronta, a obra contemplará o lazer de crianças, adultos e pessoas idosas que residem no entorno.

Com um total de 264 metros lineares, o projeto do novo espaço contará com 883 metros quadrados de área construída, integrando programa de modernização urbana, que vem levando melhorias, como a construção de novos sistemas de drenagem pluvial e a recuperação de canais por toda a cidade. Para o secretário de Infraestrutura, Lucindo Menezes, quando o projeto estiver finalizado vai possibilitar um novo aspecto ao local e contribuir para evitar que a população descarte material irregular no canal, prática que prejudica a limpeza e colabora para que ocorram alagamentos. Informações e Foto: SECOM/PMJ

