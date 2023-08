Prefeitura de Jequié inicia identificação visual das mototáxis cadastradas; ação faz parte da etapa de regulamentação do serviço

Com o objetivo de identificar de forma oficial os veículos devidamente cadastrados e autorizados a prestar o serviço de transporte público individual de passageiros por mototáxi no município, a Prefeitura de Jequié, através da Superintendência Municipal de Trânsito (SUMTRAN), iniciou, na sexta-feira, 18, o trabalho de aplicação dos adesivos das referidas motos.

A ação faz parte da etapa de regulamentação do serviço, após chamamento público para cadastro dos trabalhadores e profissionais que atuam neste segmento, que tiveram que passar pela vistoria veicular, onde foi feita a inspeção e verificação das condições gerais do veículo, bem como a capacidade do condutor de operar em serviço regular, além dos documentos do veículo. Ao todo cerca de 500 trabalhadores foram cadastrados, até o momento.

A padronização das mototáxis regulamentadas contará com a plotagem integral do veículo na cor vermelho e a aplicação do adesivo de identificação constando a palavra “Mototáxi” no tanque de combustível, nas cores amarelo e branco. Além da aplicação do adesivo na parte frontal superior do paralamas, a palavra “Moto Legal”, nas cores amarelo e branco, e nas carenagens laterais o respectivo número do ponto de trabalho do mototaxista, em amarelo. Além desses adesivos, produzidos em material retrorrefletivo, em conformidade com a resolução do Conselho Nacional de Trânsito (CONTRAN), os profissionais receberão coletes, também em material retrorrefletivo, na cor vermelho, que serão de uso obrigatório para todos os prestadores de serviço que atuam com transporte individual de passageiros. Informações e Foto: SECOM/PMJ

Comentários no Facebook:

Comentários