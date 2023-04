Prefeitura de Jequié inicia instalação de energia solar em escolas municipais do município

O município de Jequié iniciou um dos mais ousados projetos de tecnologia de que se tem notícia no serviço público da Bahia: a utilização de energia limpa, fonte 100% renovável, para alimentar escolas municipais. Com investimentos da Prefeitura de Jequié, através da Secretaria de Educação, teve início a instalação de usinas solares em 16 unidades de ensino, que irão gerar energia para abastecer esses equipamentos suficientemente.

O projeto já começou a ser executado e as primeiras escolas a serem dotadas com a nova ferramenta foram o Centro de Educação Infantil Fernando Cafezeiro e o Centro de Educação Infantil Ana Maria Cruz, no bairro Curral Novo; o Centro de Educação Infantil Jorge Luiz, no Brasil Novo; e a Escola Municipal Anísio Teixeira, no Jequiezinho. Ao todo serão instalados 1.715 painéis solares, que são constituídos por sistemas geradores fotovoltaicos que produzem energia elétrica através da luz solar e injetam na rede da Coelba a produção, recebendo posteriormente esta produção em créditos na conta de energia.

A iniciativa faz parte do montante de investimentos que vêm sendo feitos nas escolas municipais, com o objetivo de modernização das estruturas de ensino, que vêm passando por obras de reforma e ampliação. O processo se completa com a climatização total das salas de aula, com ar condicionado, laboratórios de informática, laboratórios de ciências mesas interativas digitais, cerca de sete mil tablets, novos livros didáticos, fardamento, kits escolares, entre outros. Informações e Foto: SECOM/PMJ

