Prefeitura de Jequié inicia obras de reforma e ampliação do prédio administrativo

Com o intuito de ampliar, modernizar e, assim, possibilitar um equipamento público com acessibilidade, a Prefeitura de Jequié, através da Secretaria de Infraestrutura, iniciou as obras de reforma e ampliação do prédio administrativo, localizado na Praça Duque de Caxias, no Jequiezinho. O atendimento ao público e os departamentos e órgãos municipais que funcionavam neste local foram transferidos, temporariamente, para a Avenida Otávio Mangabeira, Quadra H, no distrito Industrial, no setor administrativo da Valec Engenharia, enquanto as obras não tiverem sido concluídas.

Construído para agregar diversas secretarias, o prédio da sede administrativa foi ficando obsoleto e desde a inauguração, em 1971, até agora, só contou com pequenas e imperceptíveis intervenções de manutenção, o que aumentou, ainda mais os desgastes estruturais, que vão desde infiltrações, mofo, problemas na parte elétrica e hidráulica e, até, na cobertura.

A reforma, além de substituir o antigo piso por outro mais moderno e recuperar todo o sistema elétrico e hidrossanitário, vai trazer de volta alguns aspectos do projeto original, como a recuperação dos espelhos d’água, que ficavam na entrada do prédio e já não existem mais, pois foram soterrados e colocaram grama e plantas por cima; serão mantidos e restaurados os pilares existentes na parte externa; um anexo de 522 metros quadrados será construído na área atrás do prédio principal, com estacionamento na parte inferior.

O anexo, que abrigará diversos setores que integram o quadro administrativo municipal, será interligado ao prédio por uma passarela suspensa, mantendo o desenho arquitetônico original e o novo projeto arquitetônico vai contar com detalhamentos em pele de vidro e aço corten, além de outros materiais nobres e a histórica demanda por acessibilidade será, enfim, solucionada com a instalação de um elevador, facilitando assim o acesso a este espaço público por pessoas com alguma limitação motora. Informações e Foto: SECOM/PMJ

