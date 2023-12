Prefeitura de Jequié inicia período de matrículas antecipadas de estudantes da Educação Especial para o ano letivo 2024

A Prefeitura de Jequié, através da Secretaria da Educação, deu início, na ultima, 27, ao período de matrícula para estudantes da Educação Especial. Com esta iniciativa, a administração municipal poderá identificar as necessidades educacionais específicas desses alunos, mapear as escolas e assegurar, de forma prévia, a organização dos suportes e recursos de acessibilidade física e pedagógica, visando o desenvolvimento cognitivo pleno, com acolhimento e inclusão.

Neste período, será possível matricular alunos com deficiências, Transtorno do Espectro do Autismo (TEA) e altas habilidades ou superdotação para o ano letivo de 2024 e as matrículas ocorrem em todas as unidades de ensino, das 8h às 12h e das 13h às 17h.

É importante destacar que, além das matrículas antecipadas, os alunos podem ser matriculados no Sistema Municipal de Ensino em qualquer período do ano e o aluno será matriculado na escola onde o cadastro foi realizado ou em outra mais próxima da residência, conforme a oferta de vagas. Informações e Foto: SECOM/PMJ

