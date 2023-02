Prefeitura de Jequié inicia Programa Mais Pecuária Brasil contemplando pequenos produtores rurais

A Prefeitura de Jequié, através da Secretaria de Agricultura, Irrigação e Meio Ambiente, em parceria com a Confederação Nacional dos Agricultores Familiares e Empreendedores Familiares Rurais do Brasil (Conafer), deu início ao Programa Mais Pecuária Brasil, uma iniciativa voltada ao melhoramento de rebanhos leiteiro e de corte, da agricultura familiar de produtores das localidades do Rio Preto do Costa, Morro Verde, povoado da Fazenda Velha, Queimadas e do distrito de Itajuru. Estiveram presentes, o secretário de Agricultura, Irrigação e Meio Ambiente, José Claudemiro Passos; o diretor municipal de Expansão Rural, Murilo Meneses; equipe técnica da Secretaria de Agricultura, Irrigação e Meio Ambiente; e equipe técnica da Conafer.

Como parte da implementação do Programa, a Conafer adquire o material genético junto à Alta Genetics do Brasil e, em parceria com os órgãos municipais, oferece capacitação e suporte técnico, de forma online, aos produtores de pequeno porte participantes. Após essa etapa, é desenvolvido um cronograma para as visitas da equipe técnica da Conafer que, utilizando rigorosos protocolos internacionais, efetivará o Mais Pecuária Brasil diretamente nas propriedades, seguindo o calendário de visitas, protocolo de Inseminação Artificial em Tempo Fixo (IATF), inseminações até a confirmação da prenhez do animal.

De acordo com o secretário de Agricultura, Irrigação e Meio Ambiente, José Claudemiro, por meio do programa o produtor rural conseguirá inserir o melhoramento genético nas suas propriedades, ajudando no desenvolvimento do setor pecuário do município. Informações e Foto: SECOM/PMJ

