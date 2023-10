Prefeitura de Jequié inicia projeto “A Escola Vai ao Circo”, mobilizando centenas de estudantes das escolas municipais

A Prefeitura de Jequié, através da Secretaria de Educação, realizou a primeira edição do projeto “A Escola Vai ao Circo”, proporcionando momentos de inclusão e de aprendizado para cerca de 1. 500 estudantes do 6° Ano das escolas municipais. A iniciativa mobilizou professores, coordenadores, gestores e monitores, que acompanharam os alunos até o local das apresentações, no circo instalado nas proximidades da Avenida César Borges, no bairro São Judas Tadeu. Estiveram presentes, o prefeito de Jequié, Zé Cocá; a secretária de Educação, a professora Elvia Sampaio; a secretária de Desenvolvimento Social, Patrícia Miranda Brandão Santana; o presidente da Câmara Municipal, o vereador Emanuel Campos Silva, o Tinho de Waldeck; os vereadores Daubti Rocha, o Colorido, o líder do governo na Câmara; Josiel Cavalcante, o Ziel; além da equipe da Secretaria de Educação.

O projeto, parte das estratégias de reforço à campanha de enfrentamento ao trabalho infantil desenvolvidas pela Prefeitura, contemplou o Centro Educacional Presidente Médici, Escola Municipal José Francisco de Almeida, Colégio Municipal Stela Câmara Dubois, Escola Municipal Professor José Simões de Carvalho, Escola Municipalizada Jornalista Fernando Barreto, Colégio Municipal Professora Alíria Argolo Pereira, Escola Municipal Anísio Teixeira, Escola Municipal Adolfo Ribeiro, Escola Municipal Doutor Joaquim Marques Monteiro, Escola Municipalizada Anita Rabello, Colégio Municipal Professora Florípes Sodré, Escola Municipalizada Professora Georgina Miranda Pereira e Escola Municipal Nossa Senhora da Luz. Informações e Foto: SECOM/PMJ

Comentários no Facebook:

Comentários