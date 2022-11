Prefeitura de Jequié inicia projeto “Prefeito Por um Dia”

A Prefeitura de Jequié, através da Secretaria de Educação, colocou em execução, nesta quarta-feira, 9, o projeto “Prefeito Por um Dia”, tendo como piloto a Escola Municipal Professora Alíria Argolo, no bairro Mandacaru. Com o objetivo de incentivar o protagonismo juvenil, através de atividades que provoquem e motivem comportamentos civis, propiciando um maior diálogo sobre os deveres e direitos, além de uma maior noção sobre os problemas da sociedade, os estudantes estiveram conhecendo as dependências da Câmara Municipal, onde puderam conversar e conhecer um pouco mais de perto os vereadores, que são os legisladores eleitos pela população.

Idealizado pela coordenadora pedagógica, a professora Mônica Macedo, da Escola Municipal Professora Alíria Argolo, o projeto tem como ponto de partida a percepção do jovem e do adolescente para os espaços urbanos e, assim, apontar soluções para as demandas encontras em sua rua, no seu bairro e no município. A culminância do “Prefeito Por um Dia”, se dará com o aluno selecionado tendo a oportunidade de acompanhar o prefeito de Jequié, Zé Cocá, em um dia inteiro de sua agenda institucional. Informações e Foto: SECOM/PMJ

