Prefeitura de Jequié inicia reabertura da Avenida Beira Rio e instalação de semáforos com sensores

Por conta da construção da ponte anexa à Ponte Teodoro Sampaio, que liga o bairro Mandacaru ao Centro, a Avenida Beira Rio acabou passando por intervenção e foi bloqueada. Atendendo a uma solicitação dos moradores, o prefeito de Jequié, Zé Cocá, autorizou o desbloqueio da via, e as equipes da Prefeitura de Jequié, através da Secretaria de Infraestrutura, deram início, nesta quarta-feira, 25, às obras de reabertura.

O fechamento da avenida vinha prejudicando as pessoas que residem e as que têm comércio na localidade. Com a reabertura, para que os moradores possam acessar a Avenida Otávio Mangabeira e, consequentemente, a ponte Teodoro Sampaio, a Superintendência Municipal de Trânsito (SUMTRAN) está instalando na localidade uma importante novidade: semáforo com laço indutivo, que só abre o sinal verde permitindo a passagem quando houver um veículo transitando pelo local. Para que o semáforo com este sensor seja acionado, é preciso apenas que o veículo se aproxime do equipamento.

Para uso por parte dos pedestres, os semáforos terão boteira, que tem a função de, quando existir a demanda da travessia, ou seja, quando for acionada, não vai fechar o semáforo desnecessariamente. As intervenções executadas e que vão agilizar o acesso dos moradores da Avenida Beira Rio, fazem parte do pacote de investimentos que vêm sendo implementados para a melhoria e modernização da infraestrutura urbana e que vêm contemplando tanto a pavimentação, quanto na ampliação da sinalização semafórica da cidade. Informações e Foto: SECOM/PMJ

Comentários no Facebook:

Comentários