Prefeitura de Jequié inicia recuperação da iluminação pública em diversos bairros

A Prefeitura de Jequié, por meio da Secretaria de Serviços Públicos, deu início, nesta quinta-feira, 23, ao trabalho de recuperação da iluminação pública nos bairros Cachoeirinha, Mandacaru e nos Conjuntos Habitacionais URBIS I, II e III, no bairro Espírito Santo. De acordo com o secretário de Serviços Públicos, Vinícius Nogueira, três equipes estão desenvolvendo essas ações obedecendo a um cronograma para, assim que estiver concluído, irem para outras frentes de trabalho, em outros setores da cidade.

Contando com o apoio de um caminhão com cesto aéreo hidráulico, utilizado para alcançar o topo dos postes, o serviço de manutenção, com reparo na fiação, troca de braços, bem como a substituição de reatores e a troca das lâmpadas, deverá contemplar as vias e localidades que apresentam maior desgaste, priorizando os pontos de maior fluxo de pessoas, como forma de garantir a segurança e o bem-estar dos frequentadores desses locais. Informações e Foto: SECOM/PMJ

