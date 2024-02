Prefeitura de Jequié inicia vacinação contra Dengue na terça-feira 27

A Prefeitura de Jequié, através da Secretaria da Saúde, dará início na terça-feira, 27, à vacinação contra a Dengue. Nessa etapa, crianças de 10 a 14 anos de idade estarão recebendo a dose do imunizante Qdenga, disponível em 25 salas de vacinação das Unidades de Saúde do município. As vacinas serão entregues pelo Núcleo Regional de Saúde Sul/Jequié (NRS) ao município, na manhã deste sábado, 24, e o quantitativo de doses é de 4.500.

O município é um dos 115 escolhidos para receber as doses no estado da Bahia e, de acordo com a Secretaria de Saúde, serão utilizadas as mesmas estratégias de vacinação das demais vacinas do calendário e como o público é infanto-juvenil, tem-se a expectativa de um fluxo normal nas Unidades de Saúde. Para receber a vacina, que será aplicada em duas doses com intervalo de três meses, deve ser apresentado documento de identificação com foto, cartão SUS e caderneta de vacinação. A aplicação será feita somente na presença dos pais ou responsável, garantindo um acompanhamento adequado e a segurança das crianças e adolescentes.

Até o momento foram notificados 88 casos suspeitos de Dengue e para o secretário de Saúde, Marlon Pereira, a vacina chegou para reforçar as ações de combate à doença, mas a população não pode descuidar do enfrentamento ao mosquito Aedes aegypti, que também transmite a Chikungunya, Zika e a Febre Amarela Urbana. Informações e Foto: SECOM/PMJ

