Prefeitura de Jequié inicia vacinação em crianças com idade de 06 anos.

A Prefeitura irá incluir, a partir de hoje (01), o imunizante CoranaVac na vacinação do público infantil. A iniciativa segue a nota técnica do Ministério da Saúde e da Comissão Intergestores Bipartite (CIB), que autoriza o uso emergencial em crianças e adolescentes de 6 a 17 anos. A vacina apresenta alta eficácia e também garante proteção imunológica para os pequenos.

Ainda, de acordo com o Ministério da Saúde, a dose de CoronaVac autorizada para o público infantil é a mesma utilizada em adultos, com um intervalo de 28 dias entre a primeira e a segunda dose. A Secretaria de Saúde estará disponibilizando a vacina nas unidades de Saúde e na Central de Vacinação Infantil no Tiro de Guerra, que é exclusivo para o público infantil. É estimado que a medida contribuirá positivamente para o avanço da vacinação das crianças no município, que iniciou na terceira semana de janeiro, com a utilização da vacina pediátrica da Pfizer.