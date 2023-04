Prefeitura de Jequié inicia vistoria dos veículos para regulamentação do serviço de mototáxi

Após período destinado ao cadastramento dos prestadores de serviço de mototáxi, a Prefeitura de Jequié, através da Superintendência Municipal de Trânsito (SUMTRAN), iniciou ontem quarta-feira, 12, as vistorias veiculares, uma das etapas para a autorização que permitirá aos mototaxistas explorar o transporte de passageiros em veículos de duas rodas no município. A vistoria está sendo realizada no pátio da SUMTRAN, localizada na Rua Gildelito Ferraz, no Jequiezinho e durante a inspeção são verificadas as condições gerais do veículo, bem como a capacidade do condutor de operar em serviço regular, além dos documentos do veículo. Quem for reprovado terá um prazo estipulado pela equipe de vistoria para regularizar o problema e reapresentar-se para nova vistoria, caso contrário será considerado inapto para operação no Sistema de Transporte Individual de Passageiro. Informações e Foto: SECOM/PMJ

