Prefeitura de Jequié iniciou na última segunda-feira (16), capacitação em informática para trabalhadores da área da educação

Com a pandemia da Covid-19, o setor da Educação foi obrigado a se reinventar e boa parte dos profissionais e trabalhadores da Educação tiveram que aprender, de forma emergencial, a utilizar ferramentas para a comunicação digital como forma de acesso ao ensino remoto. Mesmo com a convivência com a tecnologia, muitas pessoas ainda sentem dificuldades em lidar com essas novas ferramentas de comunicação e foi pensando nesses profissionais que a Prefeitura de Jequié, através da Secretaria de Educação, iniciou, nesta segunda-feira, 16, oficinas de capacitação em Informática Básica.

Atualmente, com a implementação do ensino remoto, os alunos do Sistema Municipal de Ensino passaram a ser instrumentalizados com o apoio dessas novas ferramentas de comunicação, recebendo orientações pedagógicas e acompanhamento da execução das tarefas via chat, e-mail ou Whatsapp. Visando gerar um melhor aperfeiçoamento para os profissionais da Educação, as oficinas foram divididas em oito turmas e com média de inscritos de 160 pessoas, buscando proporcionar aos participantes uma maior integração com essas novas tecnologias, a partir da informática básica.

Instagram: http://bit.ly/JequieUrgente

Comentários no Facebook:

Comentários